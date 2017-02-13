Норвегия поддерживает сохранение санкций против РФ до выполнения "Минска" – МИД

Понедельник, 13 февраля 2017, 19:52

Норвегия в очередной раз подчеркнула, что поддерживает сохранение санкций против России до полного выполнения Минских соглашений.

Об этом заявила государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Марит Бергер Рьосланд во время украинско-норвежских консультаций, состоявшихся по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Отдельной темой было состояние имплементации Минских договоренностей... Норвежская сторона подчеркнула принципиальную позицию Осло относительно осуждения любых проявлений нарушения международного права и подчеркнула важность сохранения санкций против России до полного выполнения Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Во время встречи было отмечено, что Норвегия продолжит участвовать в проектах гуманитарной помощи населению Украины, пострадавшему от российской агрессии.

"Позиция Норвегии относительно поддержки Украины в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности остается неизменной", – отмечает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках НАТО, в т.ч. реализацию проектов по поддержке трастовых фондов".