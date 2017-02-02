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Европарламент поддержал безвиз для Грузии

Четверг, 02 февраля 2017, 12:58
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Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Грузии.

Об этом сообщается в Twitter комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

"Безвизовый режим для Грузии утвержден на сессии Европарламента, следующим шагом является формальное принятие Советом ЕС", - говорится в сообщении.

"За" проголосовали 553 депутата, "против" -  66, воздержались - 22 евродепутата.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент в четверг, 2 февраля, проголосует решение о предоставлении Грузии безвизового режима.

Напомним, после того, как решение предоставить безвизовый режим будет проголосовано в Европарламенте, его должен утвердить Совет Европейского Союза.

На рассмотрении ЕП находится также проект решения об отмене виз для граждан Украины, однако его рассмотрение пока заблокировано - страны-члены ЕС в конце прошлого года приняли решение о том, что дальнейшие процедуры в утверждении украинского безвиза начнутся после того, как будет принят механизм временного приостановления безвизового режима.

После этого должны пройти межинституциональные переговоры по отмене виз для Украины, далее это решение должны поддержать Европарламент и Совет ЕС.

Для фактического начала действия грузинского безвиза это решение также должно пройти несколько стадий. Как сообщается на сайте Европарламента, "безвизовый режим для Грузии вступит в силу в тот же день, как начнет "механизм приостановки безвизового режима, принятый парламентом 15 декабря (прошлого года. - Ред.)".

Следовательно, с началом действия безвиза граждане Грузии, которые имеют биометрические паспорта, получат право въезжать на территорию ЕС без виз в течение 90 дней на протяжении 180-дневного периода для бизнесменов или в частных целях, однако не будут иметь права на работу.

Также в тексте постановления отмечается, что "постоянное выполнение Грузией критериев (плана по либерализации визового режима. – Ред.), особенно по борьбе с организованной преступностью, будет должным образом контролироваться комиссией".

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