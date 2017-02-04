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Ле Пен объявила о старте президентской кампании, обещает "свободу" Франции

Суббота, 04 февраля 2017, 13:15
Версия для печати Комментарии

Лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен объявила о старте президентской кампании, обещая сделать Францию "свободной".

Об этом сообщает Reuters.

"В самых непредсказуемой предвыборной гонке во Франции в течение десятилетий, Национальный Фронт надеется, что два дня съезда в Лионе, где Ле Пен излагает свою предвыборную платформу, помогут убедить избирателей голосовать за нее", - отмечает агентство.

В своих 144 "обязательствах" Ле Пен предлагает покинуть зону евро, ввести налоги для иностранных работников, снизить пенсионный возраст и увеличить ряд социальных пособий при одновременном снижении налога на заработную плату для малых предприятий и налога на прибыль.

Кроме того, она обещает бесплатное образование только для граждан Франции, предлагает нанять 15,000 полицейских и построить больше тюрем.

Она также заявила, что намерена вывести Францию из объединенного командования НАТО и, в случае необходимости, если требования Франции не будут удовлетворены, провести референдум о выходе страны из Евросоюза.

"Цель программы заключается, прежде всего, в том, чтобы вернуть Франции свободу и дать людям право голоса", - заявила она.

Напомним, глава французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сохраняет лидерство среди других кандидатов в президенты в первом туре, но проиграет при любых раскладах во втором.

Ранее сообщалось, что лидер ультраправой партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен будет терять ежемесячно из своей зарплаты в Европарламенте 7 тысяч евро начиная с 1 февраля 2017 года, поскольку отказывается вернуть почти 300 тысяч евро, незаконно выплаченных своим помощникам.

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