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Евродепутат: РФ должна выполнять Минские соглашения, а не проверять Запад

Понедельник, 06 февраля 2017, 16:37
Версия для печати Комментарии

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Майкл Галер считает, что Россия должна сосредоточиться на выполнении Минских соглашений, а не проверять реакцию Запада на обострение ситуации на Донбассе в районе Авдеевки.

Об этом он заявил во время дебатов в подкомитете по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента.

"Россия должна не проверять реакцию Запада (на обострение в районе Авдеевки. - Ред.), а сосредоточиться на выполнении Минских соглашений", – сказал Галер.

Он также добавил, что нет сомнений в том, что именно Россия является агрессором и несет ответственность за очередное обострение ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз призывает прекратить боевые действия в Авдеевке, которые считает вопиющим нарушением договоренностей о прекращении огня, предусмотренных Минскими соглашениями.

Как известно, 31 января российско-оккупационные войска продолжили штурмовые действия и активно применяют артиллерию и минометы в районе населенного пункта Авдеевка.

Силы АТО пытались договориться о режиме прекращения огня.

Ситуация в районе Авдеевки обострилась утром 29 января. Тогда боевики начали штурмовые действия в районе авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, были потери с обеих сторон.

В результате обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла, был обесточен Авдеевский коксохимический завод.

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