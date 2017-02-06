Євродепутат: Росія має виконувати Мінські угоди, а не перевіряти Захід

Депутат Європарламенту від Європейської народної партії Майкл Галер вважає, що Росія має зосередитися на виконанні Мінських угод, а не перевіряти реакцію Заходу на загострення ситуації на Донбасі в районі Авдіївки.
Про це він заявив під час дебатів у підкомітеті з питань безпеки та оборони Європейського парламенту.
"Росія має не перевіряти реакцію Заходу (на загострення в районі Авдіївки. - Ред.), а зосередитися на виконанні Мінських угод", – сказав Галер.
Він також додав, що немає сумнівів у тому, що саме Росія є агресором і відповідальна за чергове загострення ситуації на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз закликає припинити бойові дії в Авдіївці, які вважає кричущим порушенням домовленостей про припинення вогню, передбачених Мінськими угодами.
Як відомо, 31 січня російсько-окупаційні війська продовжили штурмові дії і активно застосовують артилерію і міномети в районі населеного пункту Авдіївка.
Сили АТО намагалися домовитися про режим припинення вогню.
Ситуація в районі Авдіївки загострилась вранці 29 січня. Тоді бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, були втрати з обох сторін.
Внаслідок обстрілів місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла, було знеструмлено Авдіївський коксохімічний завод.
30 січня президент Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.