Євродепутат: Росія має виконувати Мінські угоди, а не перевіряти Захід

Понеділок, 06 лютого 2017, 16:37

Депутат Європарламенту від Європейської народної партії Майкл Галер вважає, що Росія має зосередитися на виконанні Мінських угод, а не перевіряти реакцію Заходу на загострення ситуації на Донбасі в районі Авдіївки.

Про це він заявив під час дебатів у підкомітеті з питань безпеки та оборони Європейського парламенту.

"Росія має не перевіряти реакцію Заходу (на загострення в районі Авдіївки. - Ред.), а зосередитися на виконанні Мінських угод", – сказав Галер.

Він також додав, що немає сумнівів у тому, що саме Росія є агресором і відповідальна за чергове загострення ситуації на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз закликає припинити бойові дії в Авдіївці, які вважає кричущим порушенням домовленостей про припинення вогню, передбачених Мінськими угодами.

Як відомо, 31 січня російсько-окупаційні війська продовжили штурмові дії і активно застосовують артилерію і міномети в районі населеного пункту Авдіївка.

Сили АТО намагалися домовитися про режим припинення вогню.

Ситуація в районі Авдіївки загострилась вранці 29 січня. Тоді бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, були втрати з обох сторін.

Внаслідок обстрілів місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла, було знеструмлено Авдіївський коксохімічний завод.

30 січня президент Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.