Украина перечислит музею Нидерландов компенсацию за хранение скифского золота

Четверг, 09 февраля 2017, 17:02

Украина перечислит музею Нидерландов компенсацию за хранение экспонатов скифского золота после окончательного вступления в силу решения суда в пользу Украины.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Суд присудил компенсировать расходы местного музея за хранение этой коллекции, там было решение суда первой инстанции, которое может быть обжаловано той стороной.

Отметим, что Украина должна выплатить сумму 111 000 евро, которую музей Алларда Пирсона потратил на хранение и инвентаризацию сокровищ Крыма.

Как только решение вступит в законную силу, могу официально подтвердить, что правительство Украины выделит средства из наших ресурсов из резервного фонда или средства из фонда или бюджета Министерства культуры, чтобы оплатить расходы на хранение и возврат, транспортирование этих ценностей на территорию Украины", - сказал министр на брифинге в Киеве в четверг.

Ранее сообщалось, что скифское золото, то есть коллекцию экспонатов крымских музеев, которые суд в Амстердаме постановил вернуть Украине, могут вернуть из Нидерландов в конце 2017 года.

Напомним, 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине так называемое скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее Алларда Пирсона.

Судьи решили, что коллекция останется в музее Алларда Пирсона еще в течение трех месяцев – времени, отведенного на апелляцию. Еще до вердикта обе стороны заявляли о намерении обжаловать решение, если оно будет не в их пользу.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать расходы на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме.

Напомним, в феврале 2014 года коллекция так называемого скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в амстердамском Музее Алларда Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре - в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.