В Норвегии 17-летнего россиянина подозревают в подготовке взрыва

Понедельник, 10 апреля 2017, 08:57

В Норвегии задержали 17-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке взрыва.

Об этом сообщает NRK.no.

Задержанный родился в России и вместе с семьей живет на севере Норвегии. В реестре жителей Норвегии он числится с 2010 года.

Подросток был задержан по обвинениям в незаконном владении взрывчаткой, хотя полиции и неизвестно, был ли он владельцем устройства, которое взрывотехники обезвредили раньше.

Задержанный был известен правоохранителям и ранее, поскольку примерно с 15-летнего возраста он начал проявляли симпатии к террористической группировке "Исламское государство". Кроме того, он мог быть связан с норвежскими боевиками, которые ездили воевать на стороне ИГИЛ в Сирии.

Напомним, в ночь на воскресенье полиция Осло обнаружила в центре города и обезвредила взрывное устройство.