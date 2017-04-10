Найти
АКТУАЛЬНО

В Будапеште десятки тысяч митинговали против закрытия университета, основанного Соросом

Британия потребует новых санкций против России из-за Сирии – СМИ

Тиллерсон потребует от Путина отказаться от поддержки Асада – СМИ

Второй за день взрыв в Египте: двое погибших и 21 раненый

Представитель США в ООН: устранение от власти Асада неизбежно

Количество погибших от взрыва в Египте возросло до 21 человека - СМИ




В Норвегии 17-летнего россиянина подозревают в подготовке взрыва

Понедельник, 10 апреля 2017, 08:57
Версия для печати Комментарии

В Норвегии задержали 17-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке взрыва.

Об этом сообщает NRK.no.

Задержанный родился в России и вместе с семьей живет на севере Норвегии. В реестре жителей Норвегии он числится с 2010 года.

Подросток был задержан по обвинениям в незаконном владении взрывчаткой, хотя полиции и неизвестно, был ли он владельцем устройства, которое взрывотехники обезвредили раньше.

Задержанный был известен правоохранителям и ранее, поскольку примерно с 15-летнего возраста он начал проявляли симпатии к террористической группировке "Исламское государство". Кроме того, он мог быть связан с норвежскими боевиками, которые ездили воевать на стороне ИГИЛ в Сирии.

Напомним, в ночь на воскресенье полиция Осло обнаружила в центре города и обезвредила взрывное устройство.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:28
Словения приостановила усиленные проверки на внешней границе ЕС
09:58
Смоленская катастрофа: самолет начал распадаться за 900 метров до полосы
09:53
Фото
В Будапеште десятки тысяч митинговали против закрытия университета, основанного Соросом
09:33
Евроскептики потерпели неудачу на местных выборах в Финляндии
09:08
В Египте объявили чрезвычайное положение на три месяца
08:57
В Норвегии 17-летнего россиянина подозревают в подготовке взрыва
08:47
Активность ВМФ России в Европе сейчас выше, чем во времена холодной войны – адмирал НАТО
08:39
США и Чехия выполнят наблюдательный полет над Россией
08:32
Британия потребует новых санкций против России из-за Сирии – СМИ
08:14
В Латвии во время учений пострадали трое американских военных
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда

Андрюс Кубилюс: Есть поддержка плана Маршалла для Украины, речь о 5 млрд евро в год

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс: "3% бюджета ЕС для Украины – большие деньги. Речь идет о 30 млрд евро, дополнительно к 5 млрд в год... В Литве сокращение на 3% означает, что наши бюрократы не выпьют кофе на 300 миллионов. Ну, мы бы прожили..."

Иван Нагорняк, VoxUkraine, для Европейской правды

Как Европа видит свое будущее и есть ли в нем место для Украины? Пять сценариев

Римская декларация ЕС пока больше напоминает идеальную картину будущего Европы вместо реальной. В документе нет упоминаний об "острых углах", существующих на континенте сегодня. Кроме того, сам факт дискуссии о будущем Европы во время избирательного сезона несет в себе ряд опасностей (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  