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У Норвегії 17-річного росіянина підозрюють у підготовці вибуху

Понеділок, 10 квітня 2017, 08:57
Версія для друку Коментарі

У Норвегії затримали 17-річного росіянина, підозрюваного в підготовці вибуху.

Про це повідомляє NRK.no.

Затриманий народився в Росії і разом з сім’єю мешкає на півночі Норвегії. У реєстрі жителів Норвегії він числиться з 2010 року.

Підлітка було затримано за звинуваченнями у незаконному володінні вибухівкою, хоча поліції і невідомо, чи був він власником пристрою, який вибухотехніки знешкодили раніше.

Затриманий був відомий правоохоронцям і раніше, оскільки приблизно з 15-річного віку він почав виявляли симпатії до терористичного угруповання "Ісламська держава". Крім того, він міг бути пов’язаний з норвезькими бойовиками, які їздили воювати на боці ІДІЛ в Сирії.

Нагадаємо, ніч на неділю поліція Осло виявила в центрі міста і знешкодила вибуховий пристрій.

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