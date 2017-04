Главы МИД G7 обсуждают новые санкции против России и Сирии - Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры иностранных дел стран G7 обсуждают новые санкции против сирийских и российских военных деятелей.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры стран G7 обсуждают новые санкции в отношении сирийских и российских военных деятелей", - говорится в сообщении агентства.

В своем Twitter Джонсон заявил, что "поддержка Россией Асада - главный фокус во время нынешних переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном".

