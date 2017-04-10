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Главы МИД G7 обсуждают новые санкции против России и Сирии - Джонсон

Понедельник, 10 апреля 2017, 17:41
Версия для печати Комментарии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры иностранных дел стран G7 обсуждают новые санкции против сирийских и российских военных деятелей.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры стран G7 обсуждают новые санкции в отношении сирийских и российских военных деятелей", - говорится в сообщении агентства.

В своем Twitter Джонсон заявил, что "поддержка Россией Асада - главный фокус во время нынешних переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном".

Ранее сообщалось, что Великобритания будет оказывать давление на своих западных партнеров с целью ввести новые санкции против России, если она не оборвет связи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Напомним, в субботу Борис Джонсон сообщил, что отменяет свой визит в Москву из-за ситуации в Сирии.

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