"Большая семерка" не смогла договориться по санкциям против РФ

Вторник, 11 апреля 2017, 14:02

Министры иностранных дел стран, входящих в так называемой "Большой семерки" (G7) не смогли договориться относительно санкций против России и Сирии.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, сообщает издание L'Orient le Jour.

По его словам, министры согласились, что решение сирийского кризиса невозможно, пока президент Башар Асад остается у власти.

Однако, предложения ввести санкции против высшего военного руководства были отложены в сторону, сообщает BBC.

По информации источника в британском правительстве, который инициировал вопрос введения санкций, ограничительные меры против Сирии и России не рассматриваются пока не будет проведено расследование относительно химической атаки на прошлой неделе.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры иностранных дел стран G7 обсуждают новые санкции против военных деятелей Сирии и России. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также отметил, что не исключает дальнейших санкций против России из-за конфликта в Сирии.

Как сообщалось, количество погибших в результате газовой атаки в сирийской провинции Идлиб увеличилась до более 70 человек, среди них - 20 детей.