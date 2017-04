Трамп заявил, что США способны решить проблему КНДР и без Китая

США способны решить проблемы с Северной Кореей и без помощи Китая.

Об этом в Твиттере написал президент США Дональд Трамп после разговора с китайским президентом Си Цзинпинем.

"Я объяснил президенту Китая, что торговое соглашение с США будет намного лучше для них, если они решат северокорейскую проблему", - написал он.

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem!