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Трамп заявив, що США здатні вирішити проблему КНДР і без Китаю

Вівторок, 11 квітня 2017, 15:35
Версія для друку Коментарі

США здатні вирішити проблеми з Північною Кореєю і без допомоги Китаю.

Про це у Твіттері написав президент США Дональд Трамп після розмови з китайським президентом Сі Цзінпінем.

"Я пояснив президенту Китаю, що торгівельна угода з США буде набагато кращою для них, якщо вони вирішать північнокорейську проблему" - написав він.

"Північна Корея шукає неприємностей. Якщо Китай вирішить допомогти, це буде чудово. Якщо ні, ми вирішимо проблему без них" - додав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. 

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