Трамп заявив, що США здатні вирішити проблему КНДР і без Китаю

США здатні вирішити проблеми з Північною Кореєю і без допомоги Китаю.

Про це у Твіттері написав президент США Дональд Трамп після розмови з китайським президентом Сі Цзінпінем.

"Я пояснив президенту Китаю, що торгівельна угода з США буде набагато кращою для них, якщо вони вирішать північнокорейську проблему" - написав він.

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem!