Трамп заявив, що США здатні вирішити проблему КНДР і без Китаю

Вівторок, 11 квітня 2017, 15:35

США здатні вирішити проблеми з Північною Кореєю і без допомоги Китаю.

Про це у Твіттері написав президент США Дональд Трамп після розмови з китайським президентом Сі Цзінпінем.

"Я пояснив президенту Китаю, що торгівельна угода з США буде набагато кращою для них, якщо вони вирішать північнокорейську проблему" - написав він.

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 квітня 2017 р.

"Північна Корея шукає неприємностей. Якщо Китай вирішить допомогти, це буде чудово. Якщо ні, ми вирішимо проблему без них" - додав Трамп.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 квітня 2017 р.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко.