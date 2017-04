Переговоры Лаврова и Тиллерсона прошли в "ледяной" атмосфере - СМИ

Переговоры между главой российского МИДа Сергем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве длились около трех часов и прошли в "ледяной" атмосфере.

Об этом сообщает Reuters.

Свое вступительное слово Лавров начал с необычайно ледяного замечания, обвинив Вашингтон в непредсказуемом поведении и назвал "незаконным" обстрел сирийского аэродрома.

"Я не буду скрывать тот факт, что у нас есть много вопросов, учитывая крайне неоднозначные и порой противоречивые идеи, которые были высказаны в Вашингтоне по всему спектру двусторонних и многосторонних отношений", - сказал Лавров.

Лавров также отметил, что многие ключевые государственные посты в США остаются вакантными с моменты начала работы новой администрации. Этот вопрос является очень чувствительным для Вашингтона, отмечает агентство.

Заместитель Лаврова Сергей Рябков перед переговорами сказал, что риторику нынешней администрации США отличают "примитив и хамство".

Today Secretary Tillerson meets with Russian FM Lavrov to discuss U.S.-Russia relations and areas of common interest. pic.twitter.com/PDN0MZUc7P