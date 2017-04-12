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Переговоры Лаврова и Тиллерсона прошли в "ледяной" атмосфере - СМИ

Среда, 12 апреля 2017, 19:41
Версия для печати Комментарии

Переговоры между главой российского МИДа Сергем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве длились около трех часов и прошли в "ледяной" атмосфере.

Об этом сообщает Reuters.

Свое вступительное слово Лавров начал с необычайно ледяного замечания, обвинив Вашингтон в непредсказуемом поведении и назвал "незаконным" обстрел сирийского аэродрома.

 

"Я не буду скрывать тот факт, что у нас есть много вопросов, учитывая крайне неоднозначные и порой противоречивые идеи, которые были высказаны в Вашингтоне по всему спектру двусторонних и многосторонних отношений", - сказал Лавров.

Лавров также отметил, что многие ключевые государственные посты в США остаются вакантными с моменты начала работы новой администрации. Этот вопрос является очень чувствительным для Вашингтона, отмечает агентство.

Заместитель Лаврова Сергей Рябков перед переговорами сказал, что риторику нынешней администрации США отличают "примитив и хамство".

Тиллерсон был более детальным в высказываниях, заявив, что его целью было "понять различия и почему эти различия существуют, и каковы перспективы преодоления этих различий могут быть".

"Я с нетерпением жду очень открытого, откровенного, честного  обмена мнениями, чтобы мы могли лучше определить американо-российские отношения с этого момента", - сказал он.

После того, как журналистов попросили выйти из зала, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что журналисты из США, сопровождающие Тиллерсона, выкрикивали вопросы к Лаврову как будто они на "базаре".

Напомним, Тиллерсон перед визитом в Москву заявил, что Россия должна сделать выбор между отношениями с США и странами Запада или с президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном.

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