Переговори Лаврова і Тіллерсона пройшли в "крижаній" атмосфері - ЗМІ

Переговори між главою російського Мзс Сергію Лавровим і держсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москві тривали близько трьох годин і пройшли в "крижаний" атмосфері.

Про це повідомляє Reuters.

Своє вступне слово Лавров почав з надзвичайно крижаного зауваження, звинувативши Вашингтон у непередбачуваній поведінці і назвав "незаконним" обстріл сирійського аеродрому.

"Я не буду приховувати той факт, що у нас є багато питань, враховуючи вкрай неоднозначні і часом суперечливі ідеї, які були висловлені у Вашингтоні щодо всього спектру двосторонніх і багатосторонніх відносин", - сказав Лавров.

Лавров також зазначив, що багато ключових державних постів в США залишаються вакантними з моменту початку роботи нової адміністрації. Це питання є дуже чутливим для Вашингтона, зазначає агентство.

Заступник Лаврова Сергій Рябков перед переговорами сказав, що риторику нинішньої адміністрації США відрізняють "примітив і хамство".

Today Secretary Tillerson meets with Russian FM Lavrov to discuss U.S.-Russia relations and areas of common interest. pic.twitter.com/PDN0MZUc7P