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Переговори Лаврова і Тіллерсона пройшли в "крижаній" атмосфері - ЗМІ

Середа, 12 квітня 2017, 19:41
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Переговори між главою російського Мзс Сергію Лавровим і держсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москві тривали близько трьох годин і пройшли в "крижаний" атмосфері.

Про це повідомляє Reuters.

Своє вступне слово Лавров почав з надзвичайно крижаного зауваження, звинувативши Вашингтон у непередбачуваній поведінці і назвав "незаконним" обстріл сирійського аеродрому.

 

"Я не буду приховувати той факт, що у нас є багато питань, враховуючи вкрай неоднозначні і часом суперечливі ідеї, які були висловлені у Вашингтоні щодо всього спектру двосторонніх і багатосторонніх відносин", - сказав Лавров.

Лавров також зазначив, що багато ключових державних постів в США залишаються вакантними з моменту початку роботи нової адміністрації. Це питання є дуже чутливим для Вашингтона, зазначає агентство.

Заступник Лаврова Сергій Рябков перед переговорами сказав, що риторику нинішньої адміністрації США відрізняють "примітив і хамство".

Тіллерсон був більш детальним у висловлюваннях, заявивши, що він приїхав до Москви, щоб "зрозуміти відмінності і чому ці відмінності існують, і які перспективи подолання цих відмінностей можуть бути".

"Я з нетерпінням чекаю дуже відкритого, відвертого, чесного обміну думками, щоб ми могли краще визначити американо-російські відносини з цього моменту", - сказав він.

Після того, як журналістів попросили вийти із зали, прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова написала на своїй сторінці в Facebook, що журналісти з США, які супроводжують Тіллерсона, вигукували питання до Лаврова як ніби вони на "базарі".

Нагадаємо, Тіллерсон перед візитом до Москви заявив, що Росії необхідно вибрати між відносинами з США і країнами Заходу або з президентом Сирії Башаром Асадом і Іраном.

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