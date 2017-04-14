Исполнители терактов в Швеции и России ранее были депортированы Турцией

Пятница, 14 апреля 2017, 10:45

Двое мужчин, подозреваемых в совершении терактов в Стокгольме и Санкт-Петербурге, были ранее депортированы Турцией за попытку присоединиться к боевикам ИГИЛ.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники.

Источник в структурах безопасности Узбекистана сообщил российским агентствам, что Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, пытался выехать в Сирию в 2015 году, чтобы присоединиться к ИГИЛ, однако был задержан на турецко-сирийской границе в 2015 году и депортирован в Швецию.

По данным турецких представителей из структур безопасности, Акбарджон Джалилов, подозреваемый в совершении теракта в России, был депортирован из Турции в 2016 году за нарушение визового законодательства страны.

Напомним, уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, главный подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, признался в совершении террористического преступления, в результате которого погибли четыре человека, а 15 получили ранения.

3 апреля около 14:00 в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта погибли 13 человек.