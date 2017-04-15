США провели первое испытание ядерной бомбы B61 с самолетом F-16

Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США (NNSA) и американские ВВС начали новый этап испытаний модернизированной атомной бомбы B61.
Об этом сообщает сайт NNSA.
Бомба B61-12 была сброшена с истребителя F-16 на полигоне в штате Невада. Испытания проводились без ядерного заряда.
Во время испытаний проверялись неядерные характеристики вооружения и возможности этого боевого самолета для доставки бомбы.
#NNSA & @usairforce complete first B61-12 #LEP qualification flight test. @NellisAFB @NNSANevada https://t.co/cmhlhJsPnC pic.twitter.com/JbTpHn2cCB— Frank Klotz (@FrankKlotzNNSA) 14 квітня 2017 р.
В американском управлении отметили, что это испытание является первым из серии, которая будет проводиться в течение ближайших трех лет, чтобы к 2020 году В61-12 могла поступить на вооружение.
B61 - ядерная бомба, являющаяся основным термоядерным оружием стратегических ядерных сил США. Этот тип бомб размещен и в Европе.
Около 20 ядерных бомб типа B61 находятся на складах немецкой военно-воздушной базы в Бюхеле. В Бельгии на базе ВВС в Клейне-Брогель также находятся 20 бомб.
По 90 ядерных боезарядов США размещены в Италии и Турции. Также они расположены на территории Нидерландов.