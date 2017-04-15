США провели первое испытание ядерной бомбы B61 с самолетом F-16

Суббота, 15 апреля 2017, 10:06

фото

Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США (NNSA) и американские ВВС начали новый этап испытаний модернизированной атомной бомбы B61.

Об этом сообщает сайт NNSA.

Бомба B61-12 была сброшена с истребителя F-16 на полигоне в штате Невада. Испытания проводились без ядерного заряда.

Во время испытаний проверялись неядерные характеристики вооружения и возможности этого боевого самолета для доставки бомбы.

В американском управлении отметили, что это испытание является первым из серии, которая будет проводиться в течение ближайших трех лет, чтобы к 2020 году В61-12 могла поступить на вооружение.

B61 - ядерная бомба, являющаяся основным термоядерным оружием стратегических ядерных сил США. Этот тип бомб размещен и в Европе.

Около 20 ядерных бомб типа B61 находятся на складах немецкой военно-воздушной базы в Бюхеле. В Бельгии на базе ВВС в Клейне-Брогель также находятся 20 бомб.

По 90 ядерных боезарядов США размещены в Италии и Турции. Также они расположены на территории Нидерландов.