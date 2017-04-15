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Спецслужбы Британии набирают людей со знанием русского языка и России

Суббота, 15 апреля 2017, 11:01
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Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) и служба контрразведки МI5 набирают на работу людей со знанием русского языка и России как страны.

Информация о вакансиях размещена на сайте GCHQ.

"Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке. Вступив в ряды MI5 или GCHQ, вы можете сыграть ключевую роль в деле защиты Соединенного Королевства", - говорится в объявлении.

Спецслужба также отмечает, что ищет лингвистов на роль, "которая выходит далеко за пределы перевода и расшифровок".

"Она требует знаний о культуре, истории, политике и идеологии, чтобы полностью понимать первоначальную идею. Если вы способны на это, вы можете позволить MI5 и GCHQ сделать правильный выбор, чтобы обеспечить национальную безопасность", - отмечается в объявлении.

Спецслужбы обещают зарплату до 30,5 тысяч фунтов стерлингов ($38 тысяч в год.

В объявлении также отмечается, что MI5отвечает за внутреннюю безопасность Великобритании, а работа лингвистов способствует выявлению и противодействию угрозам от терроризма и шпионажа.

GCHQ специализируется на сборе данных внешней разведки, которые лингвисты переводят и анализируют, чтобы защитить Британию от таких угроз как терроризм, хакеры, шпионаж, организованная преступность.

Напомним, в марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в британском правительстве пост министра по борьбе с подрывной деятельностью.

Ранее британские спецслужбы предупредили крупнейшие политические партии страны об угрозе российских кибератак.

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