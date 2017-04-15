Спецслужбы Британии набирают людей со знанием русского языка и России

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) и служба контрразведки МI5 набирают на работу людей со знанием русского языка и России как страны.
Информация о вакансиях размещена на сайте GCHQ.
"Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке. Вступив в ряды MI5 или GCHQ, вы можете сыграть ключевую роль в деле защиты Соединенного Королевства", - говорится в объявлении.
Final call for Russian linguists!— GCHQ (@GCHQ) 13 квітня 2017 р.
We have opportunities to apply for nowhttps://t.co/tj4FPgquLd pic.twitter.com/ni2NsoB12w
Спецслужба также отмечает, что ищет лингвистов на роль, "которая выходит далеко за пределы перевода и расшифровок".
"Она требует знаний о культуре, истории, политике и идеологии, чтобы полностью понимать первоначальную идею. Если вы способны на это, вы можете позволить MI5 и GCHQ сделать правильный выбор, чтобы обеспечить национальную безопасность", - отмечается в объявлении.
Спецслужбы обещают зарплату до 30,5 тысяч фунтов стерлингов ($38 тысяч в год.
В объявлении также отмечается, что MI5отвечает за внутреннюю безопасность Великобритании, а работа лингвистов способствует выявлению и противодействию угрозам от терроризма и шпионажа.
GCHQ специализируется на сборе данных внешней разведки, которые лингвисты переводят и анализируют, чтобы защитить Британию от таких угроз как терроризм, хакеры, шпионаж, организованная преступность.
Напомним, в марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в британском правительстве пост министра по борьбе с подрывной деятельностью.
Ранее британские спецслужбы предупредили крупнейшие политические партии страны об угрозе российских кибератак.