Спецслужбы Британии набирают людей со знанием русского языка и России

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) и служба контрразведки МI5 набирают на работу людей со знанием русского языка и России как страны.

Информация о вакансиях размещена на сайте GCHQ.

"Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке. Вступив в ряды MI5 или GCHQ, вы можете сыграть ключевую роль в деле защиты Соединенного Королевства", - говорится в объявлении.

Final call for Russian linguists!



We have opportunities to apply for now