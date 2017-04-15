Эрдоган заявил, что не планирует превращать Турцию в федерацию

Суббота, 15 апреля 2017, 12:29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил вероятность создания федеральной системы в стране после конституционного референдума.

Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.

"Федеральная система на повестке дня не стоит, ее не будет. Мы являемся самыми большими сторонниками унитарной структуры Турции", - сказал Эрдоган на митинге в центральной провинции Конья.

Турция является унитарным государством и не имеет региональных администраций с исполнительными полномочиями с момента создания республики в 1923 году.

Заявление Эрдогана прозвучало после того, как лидер одной из оппозиционных партий Девлет Бахчели выразил обеспокоенность в связи с заявлениями правительства о планах перевести страну к федеральной системы после референдума 16 апреля.

Напомним, в случае вступления в силу изменений к конституции президент Турции сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

Также он будет одновременно и главой правительства, а должность премьер-министра отменят 2019 года.