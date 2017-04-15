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Ердоган заявив, що не планує перетворювати Туреччину на федерацію

Субота, 15 квітня 2017, 12:29
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виключив ймовірність створення федеральної системи в країні після конституційного референдуму.

Про це повідомляє державне турецкье агентство Anadolu.

"Федеральна система на порядку денному не стоїть, її не буде. Ми є найбільшими прихильниками унітарної структури Туреччини", - сказав Ердоган на мітингу в центральній провінції Конья.

Туреччина є унітарною державою і не має регіональних адміністрацій з виконавчими повноваженнями з моменту створення республіки в 1923 році.

Заява Ердогана прозвучала після того, як лідер однієї з опозиційних партій Девлет Бахчелі висловив стурбованість у зв'язку з заявами уряду про плани перевести країну до федеральної системи після референдуму 16 квітня.

Нагадаємо, у разі набуття чинності змін до конституції президент Туреччини зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент.

Також він буде одночасно і очільником уряду, а посаду прем'єр-міністра скасують 2019 року.

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