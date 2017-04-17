Генсек Совета Европы призывает турецкие власти к взвешенности в дальнейших действиях

Турецкие власти после конституционного референдума должны быть осторожны в своих дальнейших действиях и сохранять верховенство права.
Об этом говорится в заявлении генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.
"Турецкие избиратели проголосовали за внесение поправок в конституцию. Учитывая незначительную разницу в голосах турецкому руководству следует быть осторожным в своих дальнейших действиях", — заявил Ягланд.
По его словам, наибольшее значение имеет обеспечение независимой судебной системы в соответствии с принципом верховенства права.
"Совет Европы, полноправным членом которого является Турция, готов предоставить стране полную поддержку в этом процессе" - заявил генсек.
Как известно, на референдуме в Турции был вынесен вопрос изменений в конституцию, по которому президент Реджеп Тайип Эрдоган получает всю полноту власти в стране.
За внесение в конституцию поправок проголосовали 51,41% избирателей.