Генсек Ради Європи закликає турецьку владу до зваженості у подальших діях

Турецька влада після конституційного референдуму має бути обережною у своїх подальших діях і зберігати верховенство права.
Про це йдеться у заяві генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.
"Турецькі виборці проголосували за внесення поправок у конституцію. З огляду на незначну різницю в голосах турецькому керівництву варто бути обережним у своїх подальших діях", — заявив Ягланд.
За його словами, найбільше значення має забезпечення незалежної судової системи згідно з принципом верховенства права.
"Рада Європи, повноправним членом якого є Туреччина, готова надати країні повну підтримку в цьому процесі" - заявив генсек.
Як відомо, на референдум у Туреччині було винесене питання змін до конституції, за якими президент Реджеп Таїп Ердоган отримує всю повноту влади в країні.
За внесення до конституції поправок проголосували 51,41% виборців.