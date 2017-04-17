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Генсек Ради Європи закликає турецьку владу до зваженості у подальших діях

Понеділок, 17 квітня 2017, 09:19
Версія для друку Коментарі

Турецька влада після конституційного референдуму має бути обережною у своїх подальших діях і зберігати верховенство права.

Про це йдеться у заяві генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.

"Турецькі виборці проголосували за внесення поправок у конституцію. З огляду на незначну різницю в голосах турецькому керівництву варто бути обережним у своїх подальших діях", — заявив Ягланд.

За його словами, найбільше значення має забезпечення незалежної судової системи згідно з принципом верховенства права.

"Рада Європи, повноправним членом якого є Туреччина, готова надати країні повну підтримку в цьому процесі" - заявив генсек.

Як відомо, на референдум у Туреччині було винесене питання змін до конституції, за якими президент Реджеп Таїп Ердоган отримує всю повноту влади в країні.

За внесення до конституції поправок проголосували 51,41% виборців.

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