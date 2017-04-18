В МИД сочтут победой принятие любых мер против РФ в Суде ООН

Вторник, 18 апреля 2017, 17:18

Принятие Международным Судом ООН каких-либо мер против Российской Федерации в деле по жалобе Украины можно будет считать победой украинской стороны.

Об этом говорится в статье "Санкции на обе стороны: каким станет первое решение Гааги по делу "Украина против России" на сайте "Европейской правды".

"Юридическая позиция Украины очень хорошо обоснована; вопрос в том, какую позицию займет Суд. При этом Россия требует не применять мер вообще. Поэтому временные меры в любой формулировке будут победой Украины", – считает советник министра иностранных дел Тарас Качка.

Суд ООН, вероятнее всего, не удовлетворит все просьбы украинской стороны. Самый яркий пример – просьбы Украины о том, чтобы Суд обязал РФ приостановить действие указа Путина о запрете Меджлиса.

"По мнению автора этих строк, шансы на удовлетворение этого пункта близки к нулю. И это не будет виной Украины. На этом этапе Гаага, скорее всего, вообще не будет вспоминать конкретные организации – ни Меджлис, ни "Л/ДНР", – говорится в статье.

В то же время в промежуточном решении Суда ООН может быть сохранен прямой запрет на поддержку Россией боевиков, и это позволит говорить о неоспоримой победе Украины.

Юрист-международник Николай Гнатовский отмечает, что отказ Суда ООН накладывать любые временные меры по одной из конвенций будет плохим знаком, хотя формально рассмотрение продлится.

"В среду только объявят приказ (order) Международного Суда о временных мерах, решение (judgment) еще далеко. Если содержание приказа будет совсем плохим, Украине уместно было бы подумать о том, чтобы "достать" Суд с другой стороны. Одним из возможных, хотя и непростых путей является организация обращения Генассамблеи ООН к Международному Суду с запросом о консультативном заключении", – сказал он.

Гнатовский отмечает, что суд достаточно легко может избавиться от украинского дела, если захочет.

"В нашем деле Международный Суд уже на этапе временных мер стоит перед важным выбором: он может либо выполнить важную функцию международного правосудия в борьбе с терроризмом, издав приказ о временных мерах и рассмотрев далее дело по существу; или – как можно скорее найти формальную причину отказать Украине в рассмотрении этой жалобы", – добавил он.