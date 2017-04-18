В МЗС вважатимуть перемогою ухвалення будь-яких заходів проти РФ в Суді ООН

Вівторок, 18 квітня 2017, 17:18

Ухвалення Міжнародним Судом ООН будь-яких заходів проти Російської Федерації у справі за скаргою України можна буде вважати перемогою української сторони.

Про це йдеться у статті "Санкції на обидва боки: яким стане перше рішення Гааги у справі "Україна проти Росії" на сайті "Європейської правди".

"Юридична позиція України є дуже добре обґрунтованою; питання в тому, яку позицію займе Суд. При цьому Росія вимагає не застосовувати заходів взагалі. Тому тимчасові заходи у будь-якому формулюванні будуть перемогою України", – вважає радник міністра закордонних справ Тарас Качка.

Суд ООН, найімовірніше, не задовольнить всі прохання української сторони. Найяскравіший приклад – прохання України про те, щоби Суд зобов’язав РФ призупинити дію указу Путіна про заборону Меджлісу.

"На думку автора цих рядків, шанси на задоволення цього пункту близькі до нуля. І це не буде провиною України. На цьому етапі Гаага, швидше за все, взагалі не згадуватиме конкретні організації – ані Меджліс, ані "Л/ДНР", - йдеться у статті.

В той же час, в проміжному рішенні Суду ООН може бути збережена пряма заборона на підтримку Росією бойовиків, і це дозволить говорити про незаперечну перемогу України.

Юриста-міжнародник Микола Гнатовський відзначає, що відмова Суду ООН накладати будь-які тимчасові заходи за однією з конвенцій буде поганим знаком, хоча формально розгляд триватиме.

"У середу лише оголосять наказ (order) Міжнародного Суду про тимчасові заходи, до рішення (judgment) ще далеко. Якщо зміст наказу буде зовсім поганим, Україні доречно було б подумати про те, щоб "дістати" Суд з іншого боку. Одним з можливих, хоча й непростих шляхів є організація звернення Генасамблеї ООН до Міжнародного Суду із запитом консультативного висновку", - сказав він.

Гнатовський зазначає, що суд досить легко може позбутися української справи, якщо матиме бажання.

"У нашій справі Міжнародний Суд вже на етапі тимчасових заходів стоїть перед важливим вибором: він може або виконати важливу функцію міжнародного правосуддя у боротьбі з тероризмом, видавши наказ про тимчасові заходи та розглянувши далі справу по суті; або – якнайшвидше знайти формальну причину відмовити Україні у розгляді цієї скарги", - додав він.