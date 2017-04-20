Сирия переместила свои самолеты к военной базе РФ после ударов США – СМИ

Четверг, 20 апреля 2017, 08:12

Сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов, чтобы защитить их от возможных ударов США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в американских вооруженных силах.

Перемещение самолетов началось вскоре после того как США 6 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шарат, который уничтожил 24 сирийские самолеты.

Правительство переместил свои самолеты поближе к российской базы Хмеймим в Латакии.

Представитель американских вооруженных сил заявил, что речь идет о перемещении едва не всех боевых самолетов Сирии.

По словам источника, таким образом президент Сирии Башар Асад "ищет защиты у Кремля".

В Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от дальнейших ударов.