Сирия переместила свои самолеты к военной базе РФ после ударов США – СМИ

Сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов, чтобы защитить их от возможных ударов США.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в американских вооруженных силах.
Перемещение самолетов началось вскоре после того как США 6 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шарат, который уничтожил 24 сирийские самолеты.
Правительство переместил свои самолеты поближе к российской базы Хмеймим в Латакии.
Представитель американских вооруженных сил заявил, что речь идет о перемещении едва не всех боевых самолетов Сирии.
По словам источника, таким образом президент Сирии Башар Асад "ищет защиты у Кремля".
В Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от дальнейших ударов.