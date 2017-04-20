Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по КНДР

Четверг, 20 апреля 2017, 09:46

Россия заблокировала проект заявления США в Совете Безопасности ООН об осуждении последнего ракетного испытания КНДР.

Об этом сообщает The Voice of America.

В заявлении говорится о том, что незаконная деятельность КНДР в отношении тестирования баллистических ракет приведет к созданию системы доставки ядерного оружия и значительно увеличит напряженность в регионе и за его пределами.

"Непонятно, почему Россия заблокировала заявление, которое практически идентично заявлению Совбеза по осуждению испытаний баллистических ракет, одобренному Россией в феврале", - сообщает The Voice of America.

Однако дипломаты говорят, что Москва выступает против исключения слов "через диалог" в последнем заявлении, когда речь идет о вопросе дипломатического урегулирования ситуации в КНДР.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возглавит запланированное на 28 апреля заседание Совета безопасности ООН по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

Как известно, Северная Корея в воскресенье, 16 апреля, попыталась запустить ракету, однако пуск оказался неудачным.

Американские военные сообщили, что ракета взорвалась практически на старте. Ее тип еще неизвестен.