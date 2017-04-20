Росія заблокувала проект резолюції Радбезу ООН щодо КНДР

Четвер, 20 квітня 2017, 09:46

Росія заблокувала проект заяви США в Раді Безпеки ООН щодо засудження останнього ракетного випробування КНДР.

Про це повідомляє The Voice of America.

У заяві йдеться про те, що незаконна діяльність КНДР щодо тестування балістичних ракет призведе до створення системи доставки ядерної зброї та значно збільшить напруженість в регіоні і за його межами.

"Незрозуміло, чому Росія заблокувала заяву, яка практично ідентична заяві Радбезу зі засудження випробувань балістичних ракет, що була схвалена Росією у лютому", - повідомляє The Voice of America.

Проте дипломати кажуть, що Москва виступає проти вилучення слів "через діалог" в останній заяві, коли мова йде про питання дипломатичного врегулювання ситуації в КНДР.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон очолить заплановане на 28 квітня засідання Ради безпеки ООН щодо питання ядерної програми Північної Кореї.

Як відомо, Північна Корея в неділю, 16 квітня, спробувала запустити ракету, однак пуск виявився невдалим.

Американські військові повідомили, що ракета вибухнула практично на старті. Її тип ще не відомий.