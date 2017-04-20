Эрдоган назвал наблюдателей ОБСЕ представителями террористической РПК

Четверг, 20 апреля 2017, 11:38

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международные наблюдатели ОБСЕ, которые раскритиковали референдум по расширению его полномочий, на самом деле являются представителями террористической Рабочей партии Курдистана.

Об этом сообщает Turkish Minute.

По его словам, ОБСЕ вместо того, чтобы послать независимых наблюдателей прислала наблюдать за референдумом представителей РПК.

"Это представители террористической организации (РПК), отправлены ОБСЕ наблюдать за референдумом. Как может быть кто-то с флагом РПК объективным?" - заявил Эрдоган, демонстрируя фото одного из наблюдателей с флагом РПК.

"Мы никогда не примем и не признаем ваш отчет. Мы будем и дальше идти своим путем" - подчеркнул турецкий президент.

Как известно, на референдуме в Турции был вынесен вопрос изменений в конституцию, по которым президент Реджеп Тайип Эрдоган получает всю полноту власти в стране.

За внесение в конституцию поправок проголосовали 51,41% избирателей.

Международные наблюдатели заявили, что референдум не соответствовал стандартам демократии.