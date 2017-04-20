Найти
АКТУАЛЬНО

ExxonMobil хочет освобождения от санкций США, которые мешают совместным проектам с РФ - СМИ

Фийон: бесполезно требовать от РФ уйти из Крыма, этого никогда не случится

План вмешательства в выборы в США разработал подконтрольный Путину институт – СМИ

Суд ООН согласился на введение временных мер против РФ для защиты меньшинств в Крыму

В оккупированный Крым приехали политики из Италии, Австрии и евродепутат из Румынии

Вблизи Аляски вновь зафиксировали российские бомбардировщики




Эрдоган назвал наблюдателей ОБСЕ представителями террористической РПК

Четверг, 20 апреля 2017, 11:38
Версия для печати Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международные наблюдатели ОБСЕ, которые раскритиковали референдум по расширению его полномочий, на самом деле являются представителями террористической Рабочей партии Курдистана.

Об этом сообщает Turkish Minute.

По его словам, ОБСЕ вместо того, чтобы послать независимых наблюдателей прислала наблюдать за референдумом представителей РПК.

"Это представители террористической организации (РПК), отправлены ОБСЕ наблюдать за референдумом. Как может быть кто-то с флагом РПК объективным?" - заявил Эрдоган, демонстрируя фото одного из наблюдателей с флагом РПК.

"Мы никогда не примем и не признаем ваш отчет. Мы будем и дальше идти своим путем" - подчеркнул турецкий президент.

Как известно, на референдуме в Турции был вынесен вопрос изменений в конституцию, по которым президент Реджеп Тайип Эрдоган получает всю полноту власти в стране.

За внесение в конституцию поправок проголосовали 51,41% избирателей.

Международные наблюдатели заявили, что референдум не соответствовал стандартам демократии.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:13
В Турции заявили, что вопрос референдума не входит в юрисдикцию ЕСПЧ
13:01
Литва, Латвия и Эстония решили продлить проект единого Балтийского батальона
12:58
В оккупированный Крым приехали политики из Италии, Австрии и евродепутат из Румынии
12:35
Москва обязана выполнять предписания Суда ООН – посол Франции в Украине
12:34
Лидеры Кипра проведут встречу впервые после референдума в Турции
12:15
Тиллерсон обвинил Иран в постоянных провокациях на фоне ядерной напряженности
11:52
В РФ назвали голословными обвинения в адрес Асада в использовании химоружия
11:43
Франция продолжит работу в "нормандском формате" и после выборов - посол
11:38
Эрдоган назвал наблюдателей ОБСЕ представителями террористической РПК
11:32
Северная Корея пригрозила США "сверхмощным превентивным ударом"
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Между строк решения Суда ООН: где выиграла и где проиграла Украина

В таких документах важны даже намеки, скрытые между строк. Уже сейчас можно сделать первые выводы из решения суда: что оно означает и как изменит дальнейшие действия Украины. А также какие заявления из тех, что уже сейчас звучат в информационном пространстве, – откровенные фейки...

Анна Твердохлиб, Ужгородский пресс-клуб

Дороги, туалеты и ноль информации: что удерживает туристов из ЕС от посещения Украины

"Туристки не смогли воспользоваться женскими комнатами. Они зашли в кафе и даже заказали кофе, хотя в Европе нормально попроситься исключительно в уборную. И когда им сказали, что надо выйти на улицу и там пойти всем известного помещения, то их удивлению не было предела..."


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  