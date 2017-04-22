США предъявили обвинения в киберпреступлениях задержанному в Испании россиянину

Суббота, 22 апреля 2017, 12:16

США предъявили обвинения в нескольких киберпреступлениях россиянину, который был задержан в Испании в начале апреля.

Об этом сообщается на сайте Департамента юстиции США.

В прокуратуре сообщили, что российский гражданин обвиняется в нескольких преступлениях, связанных с бот-сетью Kelihos, которая рассылает почтовый спам и распространяет вирусы.

36-летний Петр Левашов обвиняется в преступном сговоре, незаконном доступе к защищенным компьютерам с целью мошенничества, в краже личных данных и других преступлениях.

Напомним, 7 апреля 2017 года в Барселоне по запросу США задержали россиянина по подозрению в киберпреступлениях.

Задержание произошло на основе возбуждения уголовного дела и ордера на арест, выданного в Коннектикуте 24 марта 2017 года.

Министерство юстиции США добивается экстрадиции задержанного россиянина.