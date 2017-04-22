Знайти
АКТУАЛЬНО

Партійний з'їзд правих популістів у Кельні супроводжується масовими протестами

В Афганістані число загиблих солдатів від нападу талібів зросло до 140 осіб

ExxonMobil заборонили починати спільні проекти з "Роснефтью" в обхід санкцій

Канада вдруге за тиждень розширила санкції проти Сирії

Адміністрація США планує налагодити дипломатичний канал з Кремлем через Суркова – ЗМІ

19 тисяч українців отримали громадянство країн ЄС у 2015 році - Євростат




США висунули звинувачення в кіберзлочинах росіянину, якого затримали в Іспанії

Субота, 22 квітня 2017, 12:16
Версія для друку Коментарі

США висунули звинувачення в кількох кіберзлочинах росіянину, який був затриманий в Іспанії на початку квітня.

Про це повідомляється сайті Департаменту юстиції США.

У прокуратурі повідомили, що російський громадянин обвинувачується в кількох злочинах, що пов'язані з бот-мережею Kelihos, яка розсилає поштовий спам і поширює віруси.

36-річний Петро Левашов звинувачується у злочинній змові, незаконному доступу до захищених комп'ютерів в цілях шахрайства, у крадіжці особистих даних та в інших злочинах.

Нагадаємо, 7 квітня 2017 року у Барселоні за запитом США затримали росіянина за підозрою у кіберзлочинах.

Затримання відбулося на основі порушення кримінальної справи та ордеру на арешт, виданого в Коннектикуті 24 березня 2017 року.

Міністерство юстиції США домагається екстрадиції затриманого росіянина.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:16
ЄС планує розглянути питання призупинення переговорів про членство Туреччини - ЗМІ
13:29
Фото
Партійний з'їзд правих популістів у Кельні супроводжується масовими протестами
12:58
Винищувачі НАТО минулого року піднімалися 780 разів через літаки РФ
12:33
В Україну приїде представник Держдепу США з політично-військових питань
12:16
США висунули звинувачення в кіберзлочинах росіянину, якого затримали в Іспанії
11:47
Розвідка зробила нові висновки про втручання РФ у вибори в США - ЗМІ
11:38
Винищувач з авіаносця ВМС США "Карл Вінсон" впав у море біля Філіппін
11:12
Опозиція Чорногорії відмовилася від ідеї референдуму з питання вступу до НАТО
10:50
США ліквідували близького соратника ватажка ІДІЛ
10:41
В Афганістані число загиблих солдатів від нападу талібів зросло до 140 осіб
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Європа без бар'єрів

Вимоги ЄС для безвізових подорожей: коментований переклад прикордонного кодексу

Ці рамкові правила однаково діють і за візової системи, і для безвізового в’їзду і можуть стати в нагоді тим, хто планує подорож до держав Шенгенської угоди. Оскільки кодекс є юридичним документом, додані коментарі ЄББ, що подані червоним кольором.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Між рядками рішення Суду ООН: де виграла та де програла Україна

У таких документах важливі навіть натяки, заховані між рядками. Вже зараз можна зробити перші висновки з рішення суду: що воно означає та як змінить подальші дії України. А також – які заяви з тих, що вже зараз лунають в інформаційному просторі, є відвертими фейками...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  