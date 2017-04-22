США висунули звинувачення в кіберзлочинах росіянину, якого затримали в Іспанії

США висунули звинувачення в кількох кіберзлочинах росіянину, який був затриманий в Іспанії на початку квітня.
Про це повідомляється сайті Департаменту юстиції США.
У прокуратурі повідомили, що російський громадянин обвинувачується в кількох злочинах, що пов'язані з бот-мережею Kelihos, яка розсилає поштовий спам і поширює віруси.
36-річний Петро Левашов звинувачується у злочинній змові, незаконному доступу до захищених комп'ютерів в цілях шахрайства, у крадіжці особистих даних та в інших злочинах.
Нагадаємо, 7 квітня 2017 року у Барселоні за запитом США затримали росіянина за підозрою у кіберзлочинах.
Затримання відбулося на основі порушення кримінальної справи та ордеру на арешт, виданого в Коннектикуті 24 березня 2017 року.
Міністерство юстиції США домагається екстрадиції затриманого росіянина.