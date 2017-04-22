ЕС планирует рассмотреть вопрос приостановки переговоров о членстве Турции - СМИ

Суббота, 22 апреля 2017, 14:16

В ЕС на следующей неделе планируют обсудить вопрос возможного приостановления переговоров о вступлении Турции в блок из-за референдума о расширении полномочий президента страны.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что министры иностранных дел представят соответствующий вопрос на рассмотрение Еврокомиссии на следующей неделе.

"Этот вопрос будет на повестке дня встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в конце следующей недели на Мальте (28-29 апреля), министры призовут Еврокомиссию рассмотреть, не нарушила ли Анкара основные принципы переговоров о вступлении и не нужно ли их временно остановить", - заявил дипломат.

Как известно, на референдуме в Турции, который состоялся 16 апреля, был вынесен вопрос изменений в конституцию, по которым президент Реджеп Тайип Эрдоган получает всю полноту власти в стране.

За внесение в конституцию поправок проголосовали 51,41% избирателей.

Международные наблюдатели заявили, что референдум не соответствовал стандартам демократии.

Напомним, еврокомиссар по политике добрососедства и переговоров о расширении Иоганнес Ган заявил, что отношения между Брюсселем и Анкарой подошли к точке невозврата, за которой невозможны "дела как обычно".