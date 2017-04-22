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ЄС планує розглянути питання призупинення переговорів про членство Туреччини - ЗМІ

Субота, 22 квітня 2017, 14:16
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У ЄС наступного тижня планують обговорити питання можливого зупинення переговорів про вступ Туреччини до блоку через референдум про розширення повноважень президента країни.

Про це повідомляє Die Welt з посиланням на дипломатичне джерело, знайоме із ситуацією.

Очікується, що міністри закордонних справ представлять відповідне питання на розгляд Єврокомісії на наступному тижні.

"Це питання буде на порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС наприкінці наступного тижня на Мальті (28-29 квітня), міністри закличуть Єврокомісію розглянути, чи не порушила Анкара основні принципи переговорів про вступ та чи не потрібно їх тимчасово зупинити", - заявив дипломат.

Як відомо, на референдум у Туреччині, який відбувся 16 квітня, було винесене питання змін до конституції, за якими президент Реджеп Таїп Ердоган отримує всю повноту влади в країні.

За внесення до конституції поправок проголосували 51,41% виборців.

Міжнародні спостерігачі заявили, що референдум не відповідав стандартам демократії.

Нагадаємо, єврокомісар з політики добросусідства і переговорів про розширення Йоганес Ган заявив, що відносини між Брюсселем і Анкарою підійшли до точки неповернення, за якою неможливі "справи як зазвичай".

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