Немецкая разведка несколько лет следила за Интерполом и Европолом - СМИ

Суббота, 22 апреля 2017, 17:28

Германская разведслужба (BND) несколько лет следила за десятками офисов Интерпола в Европе, Латинской Америке, США и России.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

Согласно документу, разведслужба включила адреса электронной почты, номера телефонов и факсов следователей в свой список для наблюдения.

Кроме того, слежка велась за полицейской службой ЕС - Европолом, которая базируется в Гааге.

По данным Reuters, Константин фон Нотз от партии Зеленых, который входит также в следственный комитет, назвал последние сообщения о шпионской деятельности BND скандальными.