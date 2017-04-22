Німецька розвідка кілька років стежила за Інтерполом та Європолом - ЗМІ

Субота, 22 квітня 2017, 17:28

Німецька розвідслужба (BND) кілька років стежила за десятками офісів Інтерполу в Європі, Латинській Америці, США та Росії.

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на документ, який опинився у розпорядженні видання.

Згідно із документом, розвідслужба включила адреси електронної пошти, номери телефонів та факсів слідчих у свій список для спостереження.

Крім того, стеження велося за поліцейською службою ЄС - Європолом, що базується в Гаазі.

За даними Reuters, Костянтин фон Нотз від партії Зелених, який входить також у слідчий комітет, назвав останні повідомлення про шпигунську діяльність BND скандальними.