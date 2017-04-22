Знайти
АКТУАЛЬНО

Журнал Time виключив Меркель зі списку топ-100 найвпливовіших осіб

Партійний з'їзд правих популістів у Кельні супроводжується масовими протестами

В Афганістані число загиблих солдатів від нападу талібів зросло до 140 осіб

ExxonMobil заборонили починати спільні проекти з "Роснефтью" в обхід санкцій

Адміністрація США планує налагодити дипломатичний канал з Кремлем через Суркова – ЗМІ

Канада вдруге за тиждень розширила санкції проти Сирії




Німецька розвідка кілька років стежила за Інтерполом та Європолом - ЗМІ

Субота, 22 квітня 2017, 17:28
Версія для друку Коментарі

Німецька розвідслужба (BND) кілька років стежила за десятками офісів Інтерполу в Європі, Латинській Америці, США та Росії.

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на документ, який опинився у розпорядженні видання.

Згідно із документом, розвідслужба включила адреси електронної пошти, номери телефонів та факсів слідчих у свій список для спостереження.

Крім того, стеження велося за поліцейською службою ЄС - Європолом, що базується в Гаазі.

За даними Reuters, Костянтин фон Нотз від партії Зелених, який входить також у слідчий комітет, назвав останні повідомлення про шпигунську діяльність BND скандальними.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:57
Фото
На Північному вокзалі Парижа затримали чоловіка, озброєного ножем
17:28
Німецька розвідка кілька років стежила за Інтерполом та Європолом - ЗМІ
16:59
У Румунії через сходження лавини у квітні загинули двоє підлітків
16:35
Британія вперше за століття проживає день без вугілля
15:58
У Туреччині з часу спроби держперевороту затримано 18 німців, 5 досі під вартою
15:35
На островах Сен П'єр і Мікелон вже голосують за президента Франції
14:59
Журнал Time виключив Меркель зі списку топ-100 найвпливовіших осіб
14:16
ЄС планує розглянути питання призупинення переговорів про членство Туреччини - ЗМІ
13:29
Фото
Партійний з'їзд правих популістів у Кельні супроводжується масовими протестами
12:58
Винищувачі НАТО минулого року піднімалися 780 разів через літаки РФ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Європа без бар'єрів

Вимоги ЄС для безвізових подорожей: коментований переклад прикордонного кодексу

Ці рамкові правила однаково діють і за візової системи, і для безвізового в’їзду і можуть стати в нагоді тим, хто планує подорож до держав Шенгенської угоди. Оскільки кодекс є юридичним документом, додані коментарі ЄББ, що подані червоним кольором.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Між рядками рішення Суду ООН: де виграла та де програла Україна

У таких документах важливі навіть натяки, заховані між рядками. Вже зараз можна зробити перші висновки з рішення суду: що воно означає та як змінить подальші дії України. А також – які заяви з тих, що вже зараз лунають в інформаційному просторі, є відвертими фейками...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  