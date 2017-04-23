МВД Франции призвал прийти на выборы с помощью персонажа интернет-мемов

Воскресенье, 23 апреля 2017, 17:08

Фото

Министерство внутренних дел Франции решило призвать избирателей к походу на участки в необычный способ.

Так, МВД разместило на своей страничке в Твиттере популярный в сети мем.

"Этот день настал! У тебя есть время проголосовать до 19 или 20.00 в зависимости от города голосования", - говорится в сообщении ведомства.

C’est le jour J ! Vous avez jusqu’à 19h ou 20h selon les villes pour aller voter #VoteChallenge #ElectionPresidentielle2017 pic.twitter.com/lerg2A82b9 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 квітня 2017 р.

Запись сопровождается фотоколлажем, на котором изображен турецкий повар Нусрет Гекче, который приобрел популярность за необычный характерный жест, когда он держит щепотку соли и солит ею стейк. В коллаже МВД, правда, стейк заменили урной для голосования, а соль – бюллетенем. На майку повара поместили надпись "Да, я голосую".

Как отмечает Hurriyet daily news, Нусрет Гекче неделю назад принял участие в голосовании на конституционном референдуме в Турции, использовав свой фирменный жест для того, чтобы вбросить в урну бюллетень.