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Латвия закупит пулеметы на 5,5 млн евро

Воскресенье, 23 апреля 2017, 17:55
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Министерство обороны Латвии более 5,5 млн евро приобретет пулеметы и комплектующие части к ним.

Об этом сообщает портал Delfi.

Пулеметы калибра 7,62 и 12,7 миллиметров и комплектующие к ним поставит бельгийская оружейная компания FN Herstal.

Закупочная процедура проходила в порядке переговоров, а не проведения конкурса. Пулеметы поступят на вооружение регулярных войск Национальных вооруженных сил и подразделений Земессардзе.

Точное число приобретенных пулеметов Минобороны не раскрывает из соображений информационной безопасности.

В конце 2014 года компания FN Herstal уже выигрывала конкурс на поставку пулеметов для латвийской армии. Министерство обороны приобрело тогда пулеметы Браунинг M2HB-QCB калибра 12,7 мм за 1,8 млн евро.

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