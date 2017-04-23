Латвия закупит пулеметы на 5,5 млн евро

Министерство обороны Латвии более 5,5 млн евро приобретет пулеметы и комплектующие части к ним.
Об этом сообщает портал Delfi.
Пулеметы калибра 7,62 и 12,7 миллиметров и комплектующие к ним поставит бельгийская оружейная компания FN Herstal.
Закупочная процедура проходила в порядке переговоров, а не проведения конкурса. Пулеметы поступят на вооружение регулярных войск Национальных вооруженных сил и подразделений Земессардзе.
Точное число приобретенных пулеметов Минобороны не раскрывает из соображений информационной безопасности.
В конце 2014 года компания FN Herstal уже выигрывала конкурс на поставку пулеметов для латвийской армии. Министерство обороны приобрело тогда пулеметы Браунинг M2HB-QCB калибра 12,7 мм за 1,8 млн евро.