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Латвія закупить кулемети на 5,5 млн євро

Неділя, 23 квітня 2017, 17:55
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Міністерство оборони Латвії за понад 5,5 млн євро придбає кулемети та комплектуючі частини до них.

Про це повідомляє портал Delfi.

Кулемети калібру 7,62 і 12,7 міліметрів і комплектуючі до них поставить бельгійська збройова компанія FN Herstal.

Закупівельна процедура проходила в порядку переговорів, а не проведення конкурсу. Кулемети надійдуть на озброєння регулярних військ Національних збройних сил та підрозділів Земессардзе.

Точне число придбаних кулеметів Міноборони не розкриває з міркувань інформаційної безпеки.

В кінці 2014 року компанія FN Herstal вже вигравала конкурс на поставку кулеметів для латвійської армії. Міністерство оборони придбало тоді кулемети Браунінг M2HB-QCB калібром 12,7 мм  за 1,8 млн євро.

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