Латвія закупить кулемети на 5,5 млн євро

Міністерство оборони Латвії за понад 5,5 млн євро придбає кулемети та комплектуючі частини до них.
Про це повідомляє портал Delfi.
Кулемети калібру 7,62 і 12,7 міліметрів і комплектуючі до них поставить бельгійська збройова компанія FN Herstal.
Закупівельна процедура проходила в порядку переговорів, а не проведення конкурсу. Кулемети надійдуть на озброєння регулярних військ Національних збройних сил та підрозділів Земессардзе.
Точне число придбаних кулеметів Міноборони не розкриває з міркувань інформаційної безпеки.
В кінці 2014 року компанія FN Herstal вже вигравала конкурс на поставку кулеметів для латвійської армії. Міністерство оборони придбало тоді кулемети Браунінг M2HB-QCB калібром 12,7 мм за 1,8 млн євро.