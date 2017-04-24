Аграмунт пояснил визит в Сирию: обвинил СМИ и забыл о российском финансировании

Понедельник, 24 апреля 2017, 09:50

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт обнародовал первые официальные объяснения по поводу своего визита в Сирию вместе с депутатами российской госдумы.

Корреспондент "Европейской правды" в Страсбурге имел возможность ознакомиться с письменными комментариями, которые он предоставил членам Бюро ПАСЕ (руководящего органа ассамблеи).

Аграмунт подчеркнул, что это был его частный визит, не связанный с работой на главе ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп.

По его мнению, проблему вызвало то, что "визит стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ", которые не сообщили о частном характере визита и создали впечатление, что он поддерживает Асада; Аграмунт заверил, что это не так.

Вместе с тем, в пояснениях президента ПАСЕ есть ряд очевидных манипуляций. В частности, он заявил, что его поездка финансировалась за счет сирийского парламента; однако есть видео того, как Аграмунт спускается по трапу самолета Минобороны РФ, который прибыл в Дамаск из Москвы.

Обращает на себя внимание то, что целью поездки Аграмунт назвал желание увидеть последствия трагедии в Алеппо, однако затем он признал, что в Алеппо он не поехал, в отличие от других участников делегации.

Сейчас в Страсбурге проходит закрытое заседание Бюро ПАСЕ, где рассматривают, среди прочего, вопросы данной поездки Аграмунта.