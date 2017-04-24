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Одна из лучших авиакомпаний мира объявила о начале полетов в Киев

Понедельник, 24 апреля 2017, 15:34
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Авиакомпания Qatar Airways объявила об открытии 12 новых направлений на 2017-2018 годы, включая Киев.

Об этом сообщает Reuters.

На сайте авиакомпании в окне бронирования при выборе точки вылета действительно можно выбрать аэропорт "Борисполь".

 

Точный список направлений из Киева пока неизвестен, но в графе "место назначения" можно выбрать Доху - столицу Катара.

Среди других новых направлений катарской авиакомпании – Сан-Франциско, Кардифф, Малага, Миконос, Аккра, Прага, Момбаса-Абиджан.

Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. Авиакомпания выполняет рейсы по 144 пунктам назначения, из которых все являются международными.

Входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax.

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