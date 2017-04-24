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Одна з найкращих авіакомпаній світу оголосила про початок польотів в Київ

Понеділок, 24 квітня 2017, 15:34
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Авіакомпанія Qatar Airways оголосила про відкриття 12 нових напрямків на 2017-2018 роки, включаючи Київ.

Про це повідомляє Reuters.

На сайті авіакомпанії у вікні бронювання при виборі точки вильоту дійсно можна вибрати аеропорт "Бориспіль".

 

Точний список напрямків з Києва поки невідомий, але у графі "місце призначення" можна вибрати Доху - столицю Катару.

Серед інших нових напрямків катарської авіакомпанії – Сан-Франциско, Кардіфф, Малага, Міконос, Аккра, Прага, Момбаса-Абіджан.

Qatar Airways - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по 144 пунктах призначення, з яких всі є міжнародними.

Входить до списку семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax.

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