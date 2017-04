В НАТО обвинили роспропагандистов в перевирании слов генсека Альянса

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску обвинила российские каналы "Россия 24" и "Россия 1" в искажении слов генсека Альянса Йенса Столтенберга.

В четырех сообщениях в Twitter она разоблачила случаи перекручивания слов генсека российскими государственными каналами, которые являются одними из основных рупоров пропаганды Кремля.

"Генсек Столтенберг ни разу не упоминал о "танках на границе" в интервью "Россия 24", - написала она, предоставив ссылку на запись интервью.

“Tanks on the border” never mentioned by #NATO SG @jensstoltenberg in @vesti_news #Russia24 i/v. See for yourself: https://t.co/EfXalRDzk5