В НАТО обвинили роспропагандистов в перевирании слов генсека Альянса

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску обвинила российские каналы "Россия 24" и "Россия 1" в искажении слов генсека Альянса Йенса Столтенберга.
В четырех сообщениях в Twitter она разоблачила случаи перекручивания слов генсека российскими государственными каналами, которые являются одними из основных рупоров пропаганды Кремля.
"Генсек Столтенберг ни разу не упоминал о "танках на границе" в интервью "Россия 24", - написала она, предоставив ссылку на запись интервью.
“Tanks on the border” never mentioned by #NATO SG @jensstoltenberg in @vesti_news #Russia24 i/v. See for yourself: https://t.co/EfXalRDzk5— Oana Lungescu (@NATOpress) 25 квітня 2017 р.
По ее словам, Столтенберг на самом деле сказал каналу, что цель НАТО – "предупредить конфликт, а не спровоцировать его".
"Евгений Попов (журналист "Россия 1". - Ред.) извращает правду: генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил об "обороне и диалоге" с Россией, а не "конфликте и диалоге", - написала Лунгеску.
.@POPOVRTR twists truth: #NATO SG @jensstoltenberg spoke of “defence & dialogue” w/#Russia not “conflict & dialogue” https://t.co/8V2LnIaF2q— Oana Lungescu (@NATOpress) 25 квітня 2017 р.
В предоставленной ей записи передачи "60 минут" российского канала "Россия 1" Евгений Попов действительно приписывает Столтенбергу слова о политике "конфликта и диалога" с РФ.
"Российское ток-шоу "60 минут" заявляет, что НАТО "планирует агрессию". Это чушь. Смотрите, что генсек говорил на самом деле", - написала пресс-секретарь НАТО.
#Russian talk show “60minutes” claims #NATO “planning aggression.“ Nonsense. See what @jensstoltenberg actually said https://t.co/iDi4Xj7b63— Oana Lungescu (@NATOpress) 25 квітня 2017 р.
Ранее сообщалось, что российские СМИ исказили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об аннексии Крыма, назвав ее "присоединением".
Как известно, в НАТО уже неоднократно заявляли о необходимости противостояния российской пропаганде, однако подчеркивали, что не будут отвечать на пропаганду пропагандой.