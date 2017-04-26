Найти
АКТУАЛЬНО

Скандальный президент ПАСЕ пытается уклониться от отставки – Арьев

Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

Послы ЕС в среду будут голосовать за безвиовый режим для Украины

РФ представляет все большую угрозу для Европы и НАТО - разведка Нидерландов

Спецслужбы Франции доказали причастность режима Асада к химатаке - глава МИД

ЕС требует от Украины принять закон об антикоррупционном суде до середины июня




В прошлом году ЕС принял вдвое больше беженцев, чем в 2015-м - Евростат

Среда, 26 апреля 2017, 14:12
инфографика
Версия для печати Комментарии

В 2016 году страны Европейского Союза предоставили убежище для 710 400 лиц, что вдвое больше, чем в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Больше всего беженцев приняла Германия - 445 000 человек (66%). На втором месте - Швеция (69 350). За ней следуют Италия (35 450), Франция (35 170), Австрия (31 750) и Нидерланды (21 825).

Согласно статистике, более половины мигрантов, получивших убежище в ЕС, приехали из Сирии (405620). Каждый десятый - беженец из Ирака и Афганистана.

Таблиця - Eurostat 

Натисніть для збільшення

Сирийцам также легче получить убежище - в 98% случаях на свою просьбу об убежище они получают согласие.

Чаще всего отказывают мигрантам из балканских стран и Южной Азии.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:45
В правительстве Болгарии одобрили покупку шведских истребителей Gripen
16:15
Brexit: большинство британцев против односторонних гарантий прав граждан ЕС
16:09
В ПАСЕ хотят получить от Аграмунта гарантию относительно отставки до визита короля Испании
15:45
Главная оппозиционная партия Турции обратится в ЕСПЧ из-за результатов референдума
15:31
Немецкий политик четвертый раз приехал в Крым, несмотря на протесты Украины
15:13
США не планируют запрещать ноутбуки на авиарейсах из Британии
14:51
ЕС запускает проект по созданию 20 образцовых отделов полиции в Украине
14:44
В Европарламенте призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС
14:30
Сирийские курды призывают коалицию обеспечить прикрытие с воздуха
14:22
ЕК открыла производство против Венгрии за скандальный закон об образовании
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Алена Гетьманчук, Институт мировой политики

100 дней президентства Трампа: что уже изменилось в отношениях Украины и США

Американцам сложно понять, какой ключевой месседж государство Украина стремится донести до нового президента США... Пока Белый дом играет с ЕС в "кто первый моргнет", ожидая, продлит ли Брюссель санкции летом. В Евросоюзе пристально отслеживают сигналы из Вашингтона.

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург

Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки

"Европейская правда" выяснила детали договоренности, при которой Педро Аграмунт согласился покинуть пост, написав заявление об отставке "по собственному желанию" из-за своего сотрудничества с Москвой... Контакты с РФ становятся токсичными и способны уничтожить карьеру европейского политика...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  