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Минулого року ЄС прихистив удвічі більше біженців, ніж у 2015-му - Євростат

Середа, 26 квітня 2017, 14:12
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У 2016 році країни Європейського Союзу надали притулок 710 400 особам, що удвічі більше, ніж 2015 року.

Про це свідчать дані Eurostat.

Найбільше біженців прихистила Німеччина  - 445 000 осіб (66%). На другому місці – Швеція (69 350). За нею ідуть Італія (35 450), Франція (35 170), Австрія (31 750) та Нідерланди (21 825).

Згідно зі статистикою, понад половина мігрантів, які отримали притулок у ЄС, приїхали з Сирії (405 620). Кожен десятий прохач - біженець з Іраку та Афганістану.

Таблиця - Eurostat 

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Сирійцям також найлегше отримати притулок – у 98% випадках на своє прохання про притулок вони отримують згоду.  

Найчастіше у притулку відмовляють мігрантам з балканських країн та Південної Азії. 

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