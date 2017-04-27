В Париже несколько тысяч полицейских вышли на "Марш гнева"

Четверг, 27 апреля 2017, 08:04

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В Париже несколько тысяч полицейских в приняли участие в "Марше гнева", который стал ответом на убийство террористом на Елисейских полях сотрудника полиции Ксавье Жюжеле.

Об этом сообщает AFP.

Участники марша прошли от вокзала Монпарнас до места гибели своего коллеги на Елисейских полях. Люди, которые шли в начале колонны несли огромный черный транспарант с надписью "Полицейские в трауре".

На Елисейских полях сотрудники полиции почтили память погибшего минутой молчания.

Полицейские также заявили, что хотят привлечь внимание кандидатов в президенты Эммануеля Макрона и Марин Ле Пен к условиям труда сотрудников правоохранительных органов, которые, по их словам, значительно ухудшились.

Les policiers réunis à Paris observent une minute de silence en hommage à leur collègue tué sur les Champs-Elysées pic.twitter.com/1YvCQzMukC — BFM Paris (@BFMParis) 26 квітня 2017 р.

Также демонстранты требовали увеличения минимальной зарплаты и изменения графика несения службы, чтобы иметь сдвоенные выходные дни.

Правительство ранее уже пообещало выделить дополнительно 250 миллионов евро, в частности, на закупку нового оборудования и транспортных средств, и набрать новых сотрудников, чтобы разгрузить график полицейских.