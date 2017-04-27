Найти
АКТУАЛЬНО

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА вблизи Перемышля

В Париже несколько тысяч полицейских вышли на "Марш гнева"

Лоукостер Ryanair договорился о сотрудничестве с аэропортом "Борисполь"

Европарламент запустил процедуру лишения Ле Пен иммунитета

Скандальный президент ПАСЕ пытается уклониться от отставки – Арьев

Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины




В Париже несколько тысяч полицейских вышли на "Марш гнева"

Четверг, 27 апреля 2017, 08:04
фото, видео
Версия для печати Комментарии

В Париже несколько тысяч полицейских в приняли участие в "Марше гнева", который стал ответом на убийство террористом на Елисейских полях сотрудника полиции Ксавье Жюжеле.

Об этом сообщает AFP.

Участники марша прошли от вокзала Монпарнас до места гибели своего коллеги на Елисейских полях. Люди, которые шли в начале колонны несли огромный черный транспарант с надписью "Полицейские в трауре".

 

На Елисейских полях сотрудники полиции почтили память погибшего минутой молчания.

Полицейские также заявили, что хотят привлечь внимание кандидатов в президенты Эммануеля Макрона и Марин Ле Пен к условиям труда сотрудников правоохранительных органов, которые, по их словам, значительно ухудшились.

Также демонстранты требовали увеличения минимальной зарплаты и изменения графика несения службы, чтобы иметь сдвоенные выходные дни.

Правительство ранее уже пообещало выделить дополнительно 250 миллионов евро, в частности, на закупку нового оборудования и транспортных средств, и набрать новых сотрудников, чтобы разгрузить график полицейских.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:02
видео
Израиль нанес удар по складам с оружием возле аэропорта Дамаска - СМИ
08:39
фото
Польские националисты разобрали памятник воинам УПА вблизи Перемышля
08:21
США усилят санкции против Северной Кореи
08:04
фото, видео
В Париже несколько тысяч полицейских вышли на "Марш гнева"
20:19
Конституционный совет Франции утвердил результаты первого тура выборов
19:47
Лоукостер Ryanair договорился о сотрудничестве с аэропортом "Борисполь"
19:28
Иракские проправительственные силы отбили у боевиков ИГИЛ древний город Хатра
19:07
В Турции выдали ордера на задержание еще почти 5 тыс. полицейских
18:53
Украина улучшает связи с США, странами ЕС и Китаем - исследование
18:36
В ПАСЕ собрали подписи с требованием к РФ восстановить Меджлис - Арьев
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Алена Гетьманчук, Институт мировой политики

100 дней президентства Трампа: что уже изменилось в отношениях Украины и США

Американцам сложно понять, какой ключевой месседж государство Украина стремится донести до нового президента США... Пока Белый дом играет с ЕС в "кто первый моргнет", ожидая, продлит ли Брюссель санкции летом. В Евросоюзе пристально отслеживают сигналы из Вашингтона.

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург

Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки

"Европейская правда" выяснила детали договоренности, при которой Педро Аграмунт согласился покинуть пост, написав заявление об отставке "по собственному желанию" из-за своего сотрудничества с Москвой... Контакты с РФ становятся токсичными и способны уничтожить карьеру европейского политика...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  