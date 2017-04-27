Возле Турции военный корабль РФ столкнулся с грузовым судном

Четверг, 27 апреля 2017, 14:49

Российский военный корабль столкнулся с грузовым судном, перевозившим скот, неподалеку от черноморского побережья Турции.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

После столкновения 45 российских солдат были спасены, еще 15 сначала считались пропавшими без вести.

Позже стало известно, что все 78 членов экипажа были спасены.

Столкновение произошло на расстоянии 18 морских миль от городка Кильос близ Стамбула.

Как сообщает РИА "Новости", в Черном море столкнулись исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" и корабль "Ашот-7", чья принадлежность выясняется. Российский корабль получил пробоину ниже ватерлинии.

"Экипаж корабля ведет борьбу за жизнеспособность судна", – сообщили в Минобороны РФ.

"Лиман" – средний исследовательский корабль Черноморского флота, переоборудованный в разведывательный. Он неоднократно заходил в порты Сирии.