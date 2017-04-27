Поблизу Туреччини військовий корабель РФ зіткнувся з вантажним судном

Четвер, 27 квітня 2017, 14:49

Російський військовий корабель зіткнувся з вантажним судном, що перевозило худобу, неподалік узбережжя Туреччини.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Після зіткнення 45 російських солдатів були врятовані, ще 15 спочатку вважалися зниклими безвісти.

Пізніше стало відомо, що всі 78 членів екіпажу були врятовані.

Зіткнення сталося на відстані 18 морських миль від містечка Кільос поблизу Стамбула.

Як повідомляє РИА "Новости", у Чорному морі зіткнулися дослідницьке судно Чорноморського флоту "Лиман" і корабель "Ашот 7", чия приналежність з’ясовується. Російський корабель отримав пробоїну нижче ватерлінії.

корабель "Лиман"

"Екіпаж корабля веде боротьбу за живучість судна", — повідомили в Міноборони РФ.

"Лиман" - середній дослідницький корабель Чорноморського флоту, переобладнаний у розвідувальний. Він неодноразово заходив у порти Сирії.