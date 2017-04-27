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Возле здания парламента Британии задержали мужчину с ножами

Четверг, 27 апреля 2017, 17:16
Версия для печати Комментарии

Полиция Лондона задержала вблизи здания парламента Британии, где в прошлом месяце произошел теракт, мужчину с ножами.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что мужчина был задержан после инцидента, подробности которого не уточняются.

Согласно сообщениям полиции Лондона, в результате инцидента никто не пострадал.

Очевидцы утверждают, что видели два больших ножа вблизи места задержания мужчины.

 

Напомним, 22 марта в Лондоне в районе Вестминстерского моста, близ парламента Британии, произошла перестрелка.

Нападение возле парламента начался на Вестминстерском мосту, когда автомобиль сначала врезался в парапет, задев пешеходов, поехал дальше к парламенту, где врезался в ограждение.

Полицейские застрелили мужчину, который выскочил из автомобиля и напал на них с ножом.

В результате нападения погибли 5 человек, еще более 50 получили ранения.

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