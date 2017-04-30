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Почетный консул Польши отстранен за публикацию коллажа с Туском в форме СС

Воскресенье, 30 апреля 2017, 18:12
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Министерство иностранных дел Польши заявило об отстранении от выполнения обязанностей почетного консула в Огайо (США) Марию Шонет-Бинеды.

Как сообщает польский Newsweek, причиной этого стала публикация поста в facebook коллажа, где глава Европейского Совета Дональд Туск изображен в форме офицера СС.

Издание отмечает – требование об отставке консула объявила премьер-министр Беата Шидло. Она заявила, что ожидает от МИД скорейшего принятия решения по этому делу.

Сама Шонет-Бинеда заявила, что ее страница была взламана, связав это с деятельностью своего мужа, которых входит в комиссию по расследованию катастрофы самолета Леха Качиньского.

Напомним, польская прокуратура уже несколько раз вызывала Туска на допут в качестве свидетеля по делу после авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М в 2010 году под Смоленском.

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