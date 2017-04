В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть погибшие

На пешеходной улице Дротнинггатан в столице Швеции Стокгольме грузовик врезался в прохожих.

Об этом сообщает The Local.

Издание пишет, что полиция подтвердила факт инцидента.

По данным корреспондента шведского радио, погибли по меньшей мере три человека.

Очевидцы распространяют фото и видео с места события.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb