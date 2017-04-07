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В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть погибшие

Пятница, 07 апреля 2017, 16:24
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На пешеходной улице Дротнинггатан в столице Швеции Стокгольме грузовик врезался в прохожих.

Об этом сообщает The Local.

Издание пишет, что полиция подтвердила факт инцидента.

По данным корреспондента шведского радио, погибли по меньшей мере три человека.

Очевидцы распространяют фото и видео с места события.

В то же время в полиции не подтверждают информацию о погибших и количестве раненых, заявив, что спасательные работы продолжаются.

Также в полиции не комментируют, связан ли этот инцидент с терроризмом, не сообщается и о том, что случилось с автомобилем.

Инцидент произошел на пешеходной улице возле торгового центра Ahlens.

Позже шведское радио сообщило, что правоохранители подтвердили гибель как минимум двух человек.

Сообщается, что грузовик врезался в торговый центр Ahlens в Стокгольме и вспыхнула.

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