В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть погибшие

На пешеходной улице Дротнинггатан в столице Швеции Стокгольме грузовик врезался в прохожих.
Об этом сообщает The Local.
Издание пишет, что полиция подтвердила факт инцидента.
По данным корреспондента шведского радио, погибли по меньшей мере три человека.
Очевидцы распространяют фото и видео с места события.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 квітня 2017 р.
В то же время в полиции не подтверждают информацию о погибших и количестве раненых, заявив, что спасательные работы продолжаются.
Также в полиции не комментируют, связан ли этот инцидент с терроризмом, не сообщается и о том, что случилось с автомобилем.
Инцидент произошел на пешеходной улице возле торгового центра Ahlens.
Позже шведское радио сообщило, что правоохранители подтвердили гибель как минимум двух человек.
Сообщается, что грузовик врезался в торговый центр Ahlens в Стокгольме и вспыхнула.