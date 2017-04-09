Количество погибших от теракта в Александрии увеличилось до 11 человек - СМИ

Воскресенье, 09 апреля 2017, 16:07

По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва возле христианской церкви в Александрии, который случился после того, как произошел взрыв в другом египетском города Танта.

Об этом сообщает AFP.

Кроме по меньшей мере 11 погибших, тридцать пять были ранены в результате взрыва в церкви Святого Марка в Александрии, где коптский патриарх Федор II принимал участие в мессе до Вербного воскресенья.

Ранее сообщалось, что в Египте 9 апреля прогремели два взрыва.

Первый в городе Танта, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, а ранения получили 60, второй за несколько часов, в Александрии.

Взрывы произошли возле христианских церквей и унесли жизни десятков людей.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракты.

Отметим, что Папа римский Франциск должен посетить Каир 28-29 апреля, чтобы продемонстрировать солидарность с христианской общиной Египта. Сам Франциск уже осудил теракты, сообщает Reuters.