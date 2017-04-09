Кількість загиблих від теракту в Александрії збільшилася до 11 осіб - ЗМІ

Неділя, 09 квітня 2017, 16:07

Щонайменше 11 осіб загинули внаслідок вибуху біля християнської церкви в Александрії, який стався після того, як прогримів вибух в іншому єгипетському міста Танта.

Про це повідомляє AFP.

Окрім щонайменше 11 загиблих, тридцять п'ять були поранені в результаті вибуху в церкві Святого Марка в Александрії, де коптський патріарх Федір II брав участь у месі до Вербної неділі.

Раніше повідомлялося, що в Єгипті 9 квітня прогриміли два вибухи.

Перший у місті Танта, внаслідок чого загинули щонайменше 25 осіб, а поранення отримали 60, другий, за кілька годин, в Александрії.

Вибухи сталися біля християнських церков і забрали життя десятків людей.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти.

Відзначимо, що Папа римський Франциск повинен відвідати Каїр 28-29 квітня, щоб продемонструвати солідарність з християнською громадою Єгипту. Сам Франциск вже засудив теракти, повідомляє Reuters.